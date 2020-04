Geklaut Handy in der Postfiliale am Bahnhofplatz in Schwandorf vergessen – jetzt ist es weg!

Foto: 123rf.com Eine 47-Jährige besuchte am Mittwoch, 8. April, um kurz nach 16 Uhr die Postfiliale am Bahnhofplatz in Schwandorf und füllte an einem Stehtisch Formulare aus. Etwa 20 Minuten später fiel ihr auf, dass sie ihr Handy auf dem Stehtische liegen gelassen hatte. Schwandorf. Als sie zur Postfiliale zurückkam, war das Handy jedoch nicht mehr auffindbar. Auch die Angestellten konnten keine Angaben zum Verbleib des Handys machen. Hinweise auf die Person, die das Handy an sich genommen hat, nimmt die Polizeiinspektion Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/ 4301-0 entgegen.