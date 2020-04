Mit dem Heli in die Klinik 68-Jähriger wird bei Waldarbeiten schwer verletzt und stirbt im Krankenhaus

Am Mittwoch, 8. April, gegen 15.20 Uhr, wurde ein 68 -jähriger Sollbacher bei Baumfällarbeiten schwer verletzt.

Bruck. Der 68-Jährige ging bei Kobl, Markt Bruck, in den Wald, um Holz zu machen, dabei fällte er einen Baum, dieser traf ihn am Kopf und verletzte ihn schwer. Er musste mit dem Hubschrauber in Krankhaus verbracht werden.

Um die genauen Umstände noch zu klären, werden zwei Zeugen gesucht, die zum Unfallzeitpunkt im Wald unterwegs waren und den 68-jährigen bei den Holzarbeiten gesehen haben. Die beiden Zeugen sollten sich bitte mit der Polizeistation Nittenau in Verbindung setzen.

Update

Der 68-jährige Mann ist in der Nacht zum Donnerstag seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen, die weitere Sachbearbeitung wird durch die KPI Amberg übernommen.