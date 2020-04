Coronavirus Kümmersbruckerin näht Gesichtsmasken für das Landgericht und die Staatsanwaltschaft in Amberg

Foto: Landgericht Amberg

Bei den Justizbehörden in der Regierungsstraße in Amberg läuft Notbetrieb. Eilige Sachen wie Haftsachen, einstweilige Verfügungen oder Beschwerden in Betreuungs- und Unterbringungssachen müssen gleichwohl verhandelt und entschieden werden.