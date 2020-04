Kopfplatzwunde 82-Jährige nach Unfall mit Pedelec verletzt

Foto: Markus Mainka/123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 7. April, waren eine 82 Jahre alte Dame aus dem Landkreis Hof und ihr 85 Jahre alter Ehemann auf ihren beiden Pedelecs unterwegs. Am Kirchspitz in Helmbrechts kam die Dame von der Straße ab und fuhr ins Bankett.