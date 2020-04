Anzeige erstellt Trotz Verbot des Führens sämtlicher Fahrzeuge mit dem Fahrrad unterwegs

Am Dienstagnachmittag, 7. April, stellte eine Streife der Polizeiinspektion Hof einen 22-jährigen Hofer fest, der auf seinem Fahrrad in der Ernst-Reuter-Straße in Hof unterwegs war.