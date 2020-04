Ladendiebstahl Junges Diebesduo in Hof unterwegs

Foto: Marcel A Mayer

Am Dienstagabend, 7. April, konnte eine Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes in der Ludwigstraße in Hof zwei Diebe stellen. Ein 19-jähriger sowie sein 12-jähriger Begleiter bezahlten an der Kasse jeweils nur einen geringwertigen Artikel.