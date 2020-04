Sachbeschädigung Unbekannter besprüht Kellertüren mittels weißer Farbe und entwendet die Brandschutztürenschilder

Foto: 123rf.com

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Montag auf Dienstag, 6. auf 7. April Kellertüren in der Kettelerstraße in Burglengenfeld.