Ladendiebstahl Vier amtsbekannte Jugendliche klauen Alkohol, Tabak und Süßigkeiten

Am Dienstag, 7. April, um 15.40 Uhr, entwendeten vier Jugendliche (alle 15 Jahre alt) aus einem Verbrauchermarkt in der Hermann-Ehlers-Straße in Maxhütte-Haidhof Alkohol, Tabak und Süßigkeiten, im Wert von circa acht Euro.