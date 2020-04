Ausgangsbeschränkung Vier junge Männer auf einer Parkbank – Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 7. April, um 18.30 Uhr, kontrollierten Beamte des Einsatzzuges in der Friedhofstraße in Burglengenfeld eine Gruppe von vier Personen auf einer Parkbank.