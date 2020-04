Angezeigt Fahrer und Beifahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 7. April, kontrollierten die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb einen Pkw mit österreichischer Zulassung am Autohof in Thiersheim. Im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass der 45-jährige tschechische Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.