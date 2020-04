Unfallflucht Unbekannter fährt gegen offenstehende Tür eines Kleinlasters

Am Dienstag, 7. April, um 12.10 Uhr, stand der 57-jährige Fahrer eines Klein-Lkw der Marke MAN vor dem Anwesen Richard-Wagner-Straße 12 in Schwarzenfeld und hatte die Fahrertüre zum Teil geöffnet, als es zum Unfall kam.

Schwarzenfeld. In diesem Moment fuhr ein silberfarbener älterer Kleinwagen, eventuell Opel Corsa, an dem stehenden Fahrzeug vorbei und streifte mit der rechten Fahrzeugseite die offenstehende Tür. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Der Geschädigte konnte noch ein Teilkennzeichen, SAD- E(T/J) und die Ziffern 8 bzw. 3 ablesen. Hinweise auf dieses Fahrzeug erbittet die PI Nabburg.