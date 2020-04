Unfall in Pfreimd Crash beim Abbiegen – 20.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 7. April, gegen 18 Uhr, wollte der 53-jährige Fahrer eines VW in der Freyung in Pfreimd nach links in eine Parkbucht vor der Raiffeisenbank einbiegen, als es zum Unfall kam.