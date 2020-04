Auf dem Weg zur Werkstatt Auto fängt zu brennen an – 10.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Aufgrund eines technischen Defekts kam es bei einem Skoda, mit dem eine Seniorin am Montagmorgen, 6. April, in der Hirschauer Straße in Amberg bereits zu einer Kfz-Werkstatt unterwegs war, zur Rauchentwicklung.