Die Polizei sucht Zeugen Drei Autos in Weiden verkratzt – 4.000 Euro Schaden

Ein Zufall scheidet hier aus – sage und schreibe drei Autos, die vor einem Anwesen in der Tannenbergstraße in Weiden standen, fielen dem Unbekannten zum Opfer. Die drei Fahrzeuge gehören allesamt zu einer in der Tannenbergstraße wohnhaften Familie.