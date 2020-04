Zeugen gesucht Tatverdächtiger im Fall mehrerer Sachbeschädigungen in Selb ermittelt

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 5. auf 6. April, wurden im Stadtgebiet von Selb mehrere Pkw und eine Schaufensterscheibe beschädigt. Die bislang bekannten Fälle ereigneten sich am Martin-Luther-Platz, in der Marien- und Ludwigstraße sowie am Papiermühlweg.