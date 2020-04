Hinweise erbeten Ladendieb mit prall gefüllten Jackentaschen flüchtet

Kurz vor Ladenschluss am Montag, 6. April, wurde ein circa 40-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Leopoldstraße in Marktredwitz auffällig. Der Mann passierte den Kassenbereich, ohne irgendetwas zu bezahlen.