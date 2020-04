Hinweise erbeten Nach Parkrempler das Weite gesucht

Foto: 123rf.com

Am Montag, 6. April, zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Heinz-Flessner-Straße in Neunburg vorm Wald ein geparkter Seat Ibiza an der Beifahrertür beschädigt.