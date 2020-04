Unfall in Amberg Doppeltes Pech für 18-Jährigen – Getränk verschüttet, geparktes Auto gerammt

Wirklich einiges schief ging am Montagnachmittag, 6. April, einem 18-jährigen Ford-Fahrer, der in der Fuggerstraße in Amberg unterwegs war.