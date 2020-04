Hinweise erbeten Amtsbekannter 18-Jähriger in Nabburg mit geklautem Fahrrad angetroffen

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Ein amtsbekannter 18-Jähriger, der unter anderem auch schon mehrmals wegen Diebstahls in Erscheinung trat, war am Montag, 6. April, um 18.20 Uhr, in der Georgenstraße in Nabburg mit einem Fahrrad unterwegs.