Tiere tot Wildunfall mitten in Amberg

Foto: Ralf Matok/123rf.com

Ein Wildunfall – ungewöhnlich, da im Stadtbereich – ereignete sich am frühen Dienstagmorgen, 7. April, in der Bayreuther Straße in Amberg, als ein Reh auf Höhe der Sulzbacher Straße über die Fahrbahn sprang und von einem Ford-Transit erfasst wurde.