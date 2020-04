Circa 15.000 Euro Schaden Ford-Fahrerin übersieht Audi, der mit fünf Personen besetzt ist – Polizei erteilt mehrere Anzeigen

Am Sonntag, 5. April, gegen 23.30 Uhr, ist es in der Siebensternstraße in Marktredwitz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 32-Jährige aus Marktredwitz war in ihrem Ford Fiesta mit ihrem Fahrzeug auf der Siebensternstraße in südliche Richtung unterwegs. Ein 20-Jähriger aus Lochau befuhr in seinem Audi A3 die Wölsauer Straße in westliche Richtung.

Marktredwitz. Die 32-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah den vorfahrtsberechtigten 20-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi an einen dort befindlichen Baum geschleudert. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt die Unfallverursacherin ein Schleudertrauma. Die fünf Personen in dem Audi wurden ebenfalls leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus Tirschenreuth verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. An dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Gegen die 32-Jährige ermittelt nun die Polizei Marktredwitz wegen fahrlässiger Körperverletzung. Gegen die fünf Personen im Audi ermittelt die Polizei Marktredwitz ebenfalls wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz, da sie sich nicht an den die bestehende Ausgangsbeschränkung in Sachen Corona-Pandemie hielten. Auf sie kommen nun Geldbußen im niedrigen dreistelligen Eurobetrag zu. Es ergeht daher die eindringliche Bitte der Polizei, sich an die Vorgaben der Allgemeinverfügung in Sachen Corona-Pandemie zu halten und die eigene Wohnung nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes zu verlassen.