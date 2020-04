Sachbeschädigungen Berauschter 30-Jähriger randaliert in Selb

Foto: 123rf.com

Zwischen Sonntag, 5. April, 23.45 Uhr, und Montag, 6. April, in den frühen Morgenstunden, ist es in der Lorenz-Hutschenreuther-Straße in Selb zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen.