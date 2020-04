Coronavirus Er sollte einen Einkaufswagen verwenden – 54-Jähriger greift Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes an

Foto: 123rf.com

Die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes in der Hans-Böckler-Straße in Hof wollte am Samstagmorgen, 4. April, kurz nach Ladenöffnung einen 54-jährigen Hofer lediglich darauf hinweisen, dass aufgrund der aktuellen Lage ein Einkaufswagen mitzuführen ist.