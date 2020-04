Einsatz in Weiden Über 1,8 Promille – in der Einfahrt mit dem Auto hin und her gefahren, bis die Polizei kam

Foto: lev dolgachov/123rf.com Offenbar fuhr der 36-Jährige längere Zeit mit seinem Pkw im Einfahrtsbereich eines Anwesens in der Mooslohstraße in Weiden hin und her. Anwohnern fiel dies auf, weshalb sie am Montag 6. April,kurz nach Mitternacht die Polizei verständigten. Weiden. Die Ordnungshüter konnten den 36-jährigen im Pkw mit laufendem Motor antreffen. Zu seinem Leidwesen hatte der Pkw-Lenker deutliche Anzeichen von Alkohol, weshalb die Beamten einen Alkoholtest durchführten. Dieser erbrachte noch an Ort und Stelle einen Wert von über 1,8 Promille. Und somit endete das Auf und Ab für den 36-jährigen und er durfte die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Die Wache der PI Weiden durfte er wenig später, nach erfolgter Blutentnahme, wieder verlassen. Seinen Pkw musste er aber vorerst stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem lag bei der sinnlosen Fahrt hin und her kein triftiger Grund vor, weshalb der 36-Jährige zudem eine Anzeige wegen des Infektionsschutzgesetzes zu erwarten hat.