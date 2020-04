10.000 Euro Sachschaden Schaltkasten in Oberviechtach brennt – niemand verletzt

Aus einem Sicherungskasten in der Übergabestation der Photovoltaikanlage eines Anwesens in Mitterlangau in Oberviechtach sah ein Mann am Samstag, 4. April, um 14.35 Uhr, wie Rauch austrat und Funken sprühten.