Morgens um 6.15 Uhr 20-Jähriger tritt Eingangstür eines Verbrauchermarktes ein

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntagmorgen, 5. April, gegen 6.15 Uhr, wollte ein 20-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet in einen Verbrauchermarkt in der Rötzer Straße in Neuburg vorm Wald. Eine Mitarbeiterin befand sich im Markt und bereitete Waren vor. Nachdem das Geschäft jedoch noch nicht geöffnet hatte, warf der junge Mann mit einem Stein gegen die Eingangstür und trat diese im Anschluss mit dem Fuß ein.