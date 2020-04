Coronavirus 15 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung

Während sich der Großteil der Bevölkerung in Naila an die Ausgangsbeschränkungen hielt, fielen doch einige Mitbürger auf, die gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen haben.

Naila. So fielen einer Streifenbesatzung in Berg mehrere wartende Fahrzeuge und Personen auf. Es stellte sich heraus, dass sich die Leute am Autohof trafen, um einen Hundekauf nebst Übergabe abzuwickeln. Die anwesenden sechs Personen erhalten eine Anzeige.

Trotz Hinweis des Betreibers der Waschanlage in Naila, dass ein Benutzen einen Verstoß nach den aktuellen Ausgangsbeschränkungen ist, widersetzten sich sieben Unbelehrbare und wuschen ihr Auto. Anzeigen folgen.

Bei der Verkehrskontrolle fiel ferner ein 24-jähriger Nailaer auf. Er wollte Freunde aufsuchen und gleichzeitig einen der beiden nach Hause fahren. Auch hier lag kein triftiger Grund vor. Der Freund machte sich zu Fuß auf den Heimweg im Stadtgebiet. Beide erhalten ebenfalls Anzeigen.