Am Sonntag, 5. April, gingen zwei Mitteilungen von Verkehrsteilnehmern ein, die abgelagerten Müll am Straßenrand bei Münchberg und Helmbrechts feststellten.

Münchberg/Helmbrechts. Zum einen waren mehrere Kartonagen und leere Sektflaschen an der Ortsverbindungsstraße zwischen Ort und Stechera in Helmbrechts abgelegt. Im zweiten Fall hatte jemand zwei Müllsäcke bei Unfriedsdorf in Münchberg an die Straße gelegt.

In beiden Fällen wurden Hinweise auf die Umweltsünder gefunden. Sie müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen. Außerdem wurden sie aufgefordert, den Müll wieder abzuholen und ordnungsgemäß zu entsorgen.