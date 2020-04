Führerschein und Auto beschlagnahmt Kontrolle bei Floß – Autofahrer gibt Gas und schleift Polizeibeamten mit

Am vergangenen Freitag wurde ein junger Autofahrer nachts in Floß einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Unvermittelt beschleunigte er und schleifte dabei einen Polizeibeamten mit. Nachdem ihm zunächst die Flucht gelang, konnte er noch am selben Tag festgenommen werden.

Floß/Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Am Freitag, 3. April, gegen 0.50 Uhr, kontrollierten zwei Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab in Floß einen 23-jährigen Kia-Fahrer aus Weiden. Dabei ergab sich unter anderem der Verdacht, dass ein Verstoß gegen die geltende Ausgangsbeschränkung vorlag, da der Mann keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt außer Hauses nennen konnte. Außerdem äußerte er wiederholt Suizidgedanken bzw. dass er gegen einen Baum fahren werde.

Der kontrollierende Polizeibeamte reagierte daraufhin schnell und versuchte ,den Schlüssel des Fahrzeugs zu ziehen, um dies zu verhindern. Der 23-Jährige beschleunigte jedoch sein Fahrzeug stark und schleifte den Beamten etwa 80 Meter mit, bis dieser aus dem Fahrzeug fiel und verletzt liegen blieb. Es folgte eine umfangreiche Fahndung mit allen verfügbaren Streifen, die jedoch zunächst nicht zum Ergreifen des Flüchtigen führte. Der verletzte Beamte wurde unter anderem mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und dort ambulant behandelt.

Am späten Freitagnachmittag, 3. April, ergaben sich dann Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes und er konnte kurz daraufhin festgenommen werden. Sein Führerschein und das Auto wurden beschlagnahmt. Nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Beschuldigte in die Obhut seiner Angehörigen übergeben. Die weiteren Ermittlungen werden als priorisiertes Verfahren von der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden geführt.