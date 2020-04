Auf der Autobahn Pkw überschlägt sich – wie durch ein Wunder bleibt die Fahrerin unverletzt

Am Sonntagmittag, 5. April, kam es auf der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe Schönwald zu einem Verkehrsunfall. Eine 51 Jahre alte Frau aus der tschechischen Republik kam mit ihrem Pkw Hyundai aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

Schönwald. Dabei kollidierte sie mit der Außenschutzplanke und überschlug sich. Etwa 110 Meter weiter vorn kam sie dann schließlich zum Stehen. Wie durch ein Wunder blieb die Frau unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. An der Schutzplanke dürfte der Schaden etwa genauso hoch liegen.