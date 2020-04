In Traktoranhänger geprallt Unfall bei Teublitz – 21-Jähriger mittelschwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 3. April um 17.25 Uhr, auf der Kreisstraße SAD5 zwischen Maxhütte-Haidhof und Teublitz.

Teublitz. Ein aus Richtung Maxhütte-Haidhof kommender Traktor mit Anhänger, bog nach links in einen Feldweg ab. Aus Richtung Teublitz kam, laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit, ein 21-jähriger Audi-Fahrer. Der junge Mann prallte trotz Vollbremsung in den Anhänger. Der Audi-Fahrer wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und kam mit einem Rettungshubschrauber mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Audi entstand Totalschaden von ca. 1.000 Euro, am Anhänger ein Schaden von circa 200 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.