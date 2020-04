Körperverletzung Mit Wodka-Flasche zugeschlagen

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 5. April, gegen 23.30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Pfalzgrafenweg in Neunburg vorm Wald zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 49 und 21 Jahren.