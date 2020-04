Polizei ermittelt Zeugin beobachtet Unfallflucht im Stadtgebiet von Hof

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Sonntagabend, 5. April, beobachtete eine Zeugin einen Verkehrsunfall in Hof. Eine Verkehrsteilnehmerin stieß bei einem Einparkversuch in der Richard-Wagner-Straße mehrfach mit der Anhängerkupplung ihres Fahrzeuges gegen das Kennzeichen eines dahinter geparkten Fahrzeuges.