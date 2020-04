Corona-Pandemie Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung – zu Hause sei es langweilig gewesen

Am Sonntag gab es in Hof zwei Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung.

Hof. Am Sonntagnachmittag stellte eine Streife der Polizeiinspektion Hof in den Saaleauen vier Personen fest, die gemeinsam auf der Wiese saßen und Alkohol konsumierten.

Am Sonntagabend wurde der Polizeiinspektion Hof mitgeteilt, dass sich in der Liebigstraße mehrere Personen in einer Wohnung treffen würden. Die eingesetzte Streife vor Ort befragte die vier angetroffenen Männer. Diese gaben an, dass ihnen zu Hause langweilig gewesen sei. Neben den Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz wurden jeweils Platzverweise ausgesprochen.