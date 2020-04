Einsatz in Bad Alexandersbad Uneinsichtig – Ruhestörer landet in der Zelle

Foto: 123rf.com

Ein 38-jähriger Gast in einem Hotel drehte in seinem Zimmer in Bad Alexandersbad am Sonntagmorgen, 5. April, um 4.50 Uhr die Musik in seinem Zimmer derart laut auf, dass es durch das gesamte Hotel schallte.