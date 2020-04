Polizei bittet um Hinweise Unfallflucht in Schwandorf – vermutlich schwarzer Lieferwagen beteiligt

Foto: 123rf.com

Ein silberner VW Beatle war im Zeitraum von Samstag, 4. April, 16 Uhr, bis Sonntag, 5. April, 12 Uhr in der Waldschmidtstraße in Schwandorf ordnungsgemäß auf dem seitlichen Parkstreifen abgestellt. In dieser Zeit wurde der Beatle am Kotflügel und der Stoßstange an der linken Heckseite beschädigt.