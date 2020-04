Schlüssel sichergestellt Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt eines 42-Jährigen

Foto: 123rf.com

Bereits am Samstag, 4. April, gegen 18.30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung am Südufer des Steinberger Sees in Schwandorf ein Mann auf, der gerade in seinen Pkw einsteigen wollte. Bei der Kontrolle des 42-Jährigen aus Amberg kam den Beamten der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte.