Ausgangsbeschränkung Die Polizei löst Grillfeier in Burglengenfeld auf

Auch am Wochenende, 3. bis 5. April, kam es in Burglengenfeld wieder zu Einsätzen und Kontrollen bezüglich der Allgemeinverfügung zur Ausgangsbeschränkung.

Burglengenfeld. Es gab eine Vielzahl an Mitteilungen wegen angeblicher Verstöße. Letztlich konnten die Beamten aber tatsächlich nur bei zwei Kontrollen Verstößen feststellen.

Am 5. April, gegen 17.30 Uhr, wurden die Beamten zu einer Grillfeier in die Maxhütter Straße gerufen. Dort trafen sie sieben Personen an, die nicht dort gemeldet waren. Die Grillfeier wurde aufgelöst.

Und bereits am Freitag, 3. April, am späten Nachmittag, kontrollierte eine Streife einen 36-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser fuhr seiner Freundin mit dem Pkw hinterher, als diese Pakete auslieferte. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige.