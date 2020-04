Umweltverschmutzung Ölfilm auf dem Pfandelbach – die Polizei ermittelt

Ein 45-jähriger Bewohner des Brünnlweges in Nabburg bemerkte am Samstag, 4. April, gegen 15.15 Uhr, eine Verunreinigung des Pfandelbaches in Nabburg.