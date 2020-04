Unfall in Marktredwitz Rote Ampel missachtet – 10.000 Euro Schaden

Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der Kreuzung Waldershofer Straße/Flottmannstraße in Marktredwitz zu einem Verkehrsunfall.

Marktredwitz. Eine 47-Jährige Dame fuhr hier mit ihrem Kia die Waldershofer Straße stadtauswärts und übersah an der genannten Kreuzung das für sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki einer 58-Jährigen, die ihrerseits gerade von der Flottmannstraße bei Grün in die Waldershofer Straße einbog. Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro und der Suzuki wurde durch den Unfall so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.