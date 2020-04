Zeugen gesucht Die Polizei ermittelt zu Diebstähle in Nabburg

Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 1. auf 2. April, versuchten bislang unbekannte Täter, bei einem Anwesen in der Neunburger Straße die Kellertüre aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an der Türe und gelangten so nicht ins Anwesen.