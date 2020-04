Dubiose Anrufe Gewinnversprechende Betrüger am Werk – 49.500 Euro sollen angeblich in Koffer übergeben werden

Einen dubiosen Anruf erhielt ein 65-jähriger Mann aus einem Ortsteil von Schwarzenbach am Wald am Donnerstagvormittag, 2. April. Ein bislang unbekannter Anrufer erzählte dem Mann von einem Gewinn in Höhe von 49.500 Euro, der am Nachmittag in einem Koffer durch ein Geldtransportunternehmen übergeben werden sollte.