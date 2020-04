Strafanzeigen erstattet Fünf Jugendliche rauchen zusammen einen Joint

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Eine Gruppe Jugendlicher fiel einer Streifenbesatzung des Operativen Ergänzungsdienstes am Donnerstagnachmittag, 2. April, in einer Parkanlage in Hof auf. Fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren hielten sich in einem Park am Schollenteich auf. Beim Erblicken des Polizeifahrzeuges nahmen die Fünf ihre Beine in die Hand und suchten das Weite.