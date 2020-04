Ohne triftigen Grund Alkoholisierter Raser mit Frau und Kind mit dem Pkw unterwegs

Ein Mann fuhr am Donnerstagabend, 2. April, viel zu schnell im Stadtzentrum von Hof herum. Eine Kontrolle der Polizei zeigte auch den Grund dafür.

Hof. Eine Streifenbesatzung der Sicherheitswacht wurde am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Ludwigstraße auf einen rasenden Audi-Fahrer aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Altstadt fuhr. Eine zivile Polizeistreife konnte das Fahrzeug in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der 28-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem hatte er noch ein alkoholisches Getränke in der Hand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der Audi-Fahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme im Sana-Klinikum Hof unterziehen. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

Der 28-Jährige musste seinen Heimweg zu Fuß antreten. Dem nicht genug befanden sich in seinem Fahrzeug noch eine 27-jährige Frau und deren sechsjähriger Sohn. Da alle Drei kein dringendes Bedürfnis vorweisen konnten, warum sie ihre Wohnung verließen, wird gegen die beiden Erwachsenen jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.