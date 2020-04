Zur Anzeige gebracht 26-Jähriger will Kugel mit Marihuana unauffällig fallen lassen

Am Donnerstag, 2. April, um kurz vor Mitternacht wurde in der Regensburger Straße in Schwandorf ein amtsbekannter 26-Jähriger aus Schwandorf einer Personenkontrolle unterzogen.