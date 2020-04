Ohne Leine Von Hund in den Arm gebissen – Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Ein 31-Jähriger Schwandorfer teilte am Donnerstag, 2. April, der Polizei mit, dass er bereits am Samstag, 28. März, in der Kettelerstraße in Schwandorf von einem freilaufenden Hund in den Unterarm gebissen worden sei.