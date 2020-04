Die Polizei ermittelt Mann beim Spazierengehen mit ein em Messer angegriffen

Foto: 123rf.com

Ein Unbekannter griff am Mittwochmorgen, 1. April, einen Spaziergänger in Moschendorf an und bedrohte ihn mit einem Messer. Die Polizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.