Anzeige erstattet Unachtsam weggeworfene Zigarette löst Feuer aus

Foto: 123rf.com

Ein unachtsam weggeworfener Zigarettenstummel löste am Mittwoch, 1. April, gegen 17.15 Uhr, ein Feuer in einem Waldstück bei Messnerskreith in Maxhütte-Haidhof aus.