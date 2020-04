19-Jähriger angezeigt Ohne Führerschein mit auffrisiertem und nicht versichertem Mofa unterwegs

Foto: Hoppe/123rf.com

Für seinen Vater Einkäufe tätigen wollte am Mittwochmittag, 1. April, in Schwarzenbach am Wald ein 19-jähriger Mann mit seinem Mofa. Als er mit circa 50 bis 60 Sachen viel zu schnell auf die Staatsstraße 2184 einbiegen wollte, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen.