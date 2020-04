Polizei ermittelt Pkw prallt ohne erkennbaren Grund gegen Gartenmauer

Ohne derzeit erkennbaren Grund kam am Mittwoch, 1. April, in den Abendstunden ein 64-jähriger Weidener Pkw-Lenker in der Christian-Seltmann-Straße in Weiden von der Straße ab und prallte mit seinem Pkw gegen eine Gartenmauer.